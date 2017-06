Hamsik: "Napoli, ho un sogno: regalarti lo scudetto"

Marek Hamsik si trova ancora a zero punti nel girone F nel quale la sua Slovacchia vuole qualificarsi al Mondiale 2018 ("Ci siamo già qualificati per Europei e Coppa del Mondo passati, sarebbe bello rifarlo"), ma ha sempre un pezzo di testa e cuore a Napoli. Il centrocampista, parlando dal ritiro della sua nazionale, ha raccontato: "Voglio vincere lo scudetto con il Napoli: questo è il mio grande sogno".



Hamsik, nonostante le parole di Sarri, non vuol sentire parlare di campionato finito: "All’inizio eravamo testa a testa con la Juventus, ora abbiamo perso quattro punti, ma la stagione è ancora lunga e c’è tempo per recuperare. Non abbiamo cambiato allenatore e, nonostante l'addio di un calciatore chiave (Higuain, ndr) abbiamo fatto cinque-sei innesti buoni sul mercato".



Recentemente lo slovacco ha battuto il record di gol segnati in serie A da un giocatore del Napoli, superando 82-81 un certo Maradona (che rimane ancora in testa per le marcature azzurre in tutte le comptizioni) ma il capitano dei partenopei non osa toccare un mito: "I record, dopotutto, sono fatti per essere superati e io ho ancora qualche anno davanti, cercherò di migliorarmi ancora. Sono onorato di averlo superato ma Diego era di un altro livello".