Hamsik: "Il mio Napoli più forte. Maradona, sto arrivando"

Anche nel ritiro della nazionale slovacca Marek Hamsik non scorda il suo Napoli: "Abbiamo avuto un ottimo inizio di campionato: sette vittorie su sette è un fatto insolito ma siamo felici di esserci riusciti. Questo è il Napoli più forte in cui ho giocato" le parole a sport.aktuality.sk. Poi, una buona notizia: "Fisicamente sto bene, sono guarito del tutto".



Il capitano azzurro torna alla sfida con il Cagliari: "Il gol mi mancava, sono contento di essermi sbloccato. Sono a una rete da Maradona, vero: sto arrivando, ho ancora l'intera stagione davanti quindi penso che non dovrebbe essere un problema...". Poi l'importanza di Sarri: "Ci ha dato un'identità, negli ultimi tre anni siamo migliorati e penso che sia arrivato il momento di vincere qualcosa".



Ma le rivali sono tre: "Juventus, Inter e Roma. Dopo la pausa giocheremo contro giallorssi, Manchester City e nerazzurri e vedremo come saremo messi".