Hamsik: "Chi ama il calcio spera nello scudetto del Napoli"

"La speranza mia, dei tifosi, di De Laurentiis e dei compagni di squadra si chiama scudetto. E credo sia anche l'augurio di chi ama il calcio, perché giochiamo in maniera meravigliosamente bella e penso che meriteremmo di vincerlo". Usa parole 'forti' Marek Hamsik, in un'intervista al Corriere dello Sport, parlando del grande obiettivo della squadra di Sarri, quel tricolore che manca da 28 anni.



Il capitano azzurro si sofferma sul legame con De Laurentiis: "Un rapporto personale che mi viene da definire speciale. Non so quanti calciatori possono godere del privilegio che ho io: confrontarsi direttamente, senza filtri e senza condizionamenti, con il proprio presidente. Le discussioni non sono mancate, ma sempre nel rispetto reciproco e il mio percorso qua a Napoli è la conferma di una stima che si è radicata".



Un percorso destinato a proseguire: "Quando sono stato tentato da Juventus e Milan, non ho mai vacillato: un po’ non mi sentivo pronto, un po’ non volevo andar via. Professionalmente ed umanamente mi sento realizzato e credo, anche se il calcio non spinge a previsioni, che la mia carriera finirà qui".