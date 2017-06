Hall of Fame, un premio per il nostro talent Paolo Rossi

La Hall of Fame del calcio italiano si è arricchita da nove nuove stelle a partire dal talent Premium Paolo Rossi (come veterano italiano), premiato dal nostro direttore Alberto Brandi che faceva anche parte della giuria che ha scelto anche gli altri campioni e dirigenti: Giuseppe Bergomi (Giocatore italiano), Paulo Roberto Falcão (Giocatore straniero), Claudio Ranieri (Allenatore italiano), Silvio Berlusconi (Dirigente italiano), Melania Gabbiadini (Calciatrice italiana), Nils Liedholm, Giulio Campanati e Cesare Maldini (Premi alla memoria).



Pablito, uno dei grandi opinionisti Premium nelle serate di Champions League, sul palco ha ricordato l'emozione del Mondiale 1982: "Questo premio è di tutti, quello era un gruppo vero. Tutto quello che ha rappresentato l'82 l'abbiamo rappresentato insieme. Sette anni dopo sono tornato in Brasile ma il popolo verdeoro è bello perché ama tutto il calcio. Eppure ho incontrato un tassista che mi ha riconosciuto e fatto scendere dal taxi...".



La cerimonia della sesta edizione della Hall of Fame del calcio italiano (riconoscimento istituito dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio) si è svolta nella splendida cornice di Palazzo Vecchio a Firenze. Tra gli ospiti anche Diego Armando Maradona, entrato nella Hall of Fame due anni fa, e il presidente della Federcalcio Tavecchio.