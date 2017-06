Hall of fame del calcio italiano, ecco altre dieci stelle

Altre 10 stelle entreranno a far parte della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio: Giuseppe Bergomi (Giocatore italiano), Paulo Roberto Falcão (Giocatore straniero), Claudio Ranieri (Allenatore italiano), Silvio Berlusconi (Dirigente italiano), Graziano Cesari (Arbitro italiano), Paolo Rossi (Veterano italiano), Melania Gabbiadini (Calciatrice italiana), Nils Liedholm, Giulio Campanati e Cesare Maldini (Premi alla memoria).

“Anche quest’anno – ha sottolineato il Presidente federale Carlo Tavecchio intervenendo alla riunione tenuta questa mattina nella sede della FIGC – la ‘Hall of Fame’ accoglierà alcune grandi figure del nostro sport, che in differenti ruoli e diverse epoche sono riuscite a regalare emozioni a milioni di tifosi. A loro va il più importante riconoscimento del calcio italiano, un premio assegnato dai rappresentanti della stampa che colgo l’occasione per ringraziare”.

A decretare i nomi dei vincitori della sesta edizione del premio la giuria presieduta dal Direttore Generale della FIGC Michele Uva e composta dal Presidente dell’Ussi Luigi Ferrajolo e dai direttori delle testate giornalistiche sportive nazionali Andrea Monti (La Gazzetta dello Sport), Alessandro Vocalelli (Il Corriere dello Sport/IlGuerin Sportivo), Paolo De Paola (Tuttosport), Gabriele Romagnoli (Rai Sport), Riccardo Cucchi (Servizi sportivi Radio Rai), Massimo Corcione (Sky Sport), Matteo Marani (Sky Sport 24 e in precedenza al Guerin Sportivo), Alberto Brandi (Sport Mediaset), Piercarlo Presutti (Servizi sportivi Ansa).

La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di gennaio e, come da tradizione, i vincitori saranno chiamati a consegnare un cimelio simbolico della loro carriera che andrà ad arricchire il Museo del Calcio di Coverciano.

La ‘Hall of Fame del calcio italiano’, che con i nuovi 10 premiati arriva a formare una rosa di 67 leggende, è suddivisa in 7 categorie: Giocatore italiano (ritirato da almeno due stagioni), Giocatore straniero (ritirato da almeno due stagioni e che abbia giocato in Italia almeno per cinque campionati), Allenatore italiano (con almeno 15 anni di attività), Dirigente italiano (con almeno 15 anni di attività), Arbitro italiano (ritirato da almeno due stagioni), Veterano italiano (ritirato da almeno 25 anni) e Calciatrice italiana. Vengono inoltre nominati ogni anno alcuni grandi campioni del passato ormai scomparsi che si aggiungono a pieno titolo agli altri premiati.

Di seguito la composizione della ‘Hall of fame del calcio italiano’

Giocatori italiani: Roberto Baggio (dal 2011), Paolo Maldini (dal 2012), Franco Baresi (dal 2013), Fabio Cannavaro (dal 2014), Gianluca Vialli (dal 2015)

Giocatori stranieri: Michel Platini (dal 2011), Marco Van Basten (dal 2012), Gabriel Batistuta (dal 2013), Diego Armando Maradona (dal 2014), Ronaldo (dal 2015)

Allenatori italiani: Arrigo Sacchi (dal 2011), Marcello Lippi (dal 2011), Giovanni Trapattoni (dal 2012), Fabio Capello (dal 2013), Carlo Ancelotti (dal 2014), Roberto Mancini (dal 2015).

Dirigenti italiani: Adriano Galliani (dal 2011), Giampiero Boniperti (dal 2012), Massimo Moratti (dal 2013), Giuseppe Marotta (dal 2014), Corrado Ferlaino (dal 2015).

Arbitri: Pierluigi Collina (2011), Luigi Agnolin (dal 2012), Paolo Casarin (dal 2012), Cesare Gussoni (dal 2013), Sergio Gonella (dal 2013), Stefano Braschi (dal 2014), Roberto Rosetti (dal 2015).

Veterani italiani: Gigi Riva (dal 2011), Dino Zoff (dal 2012), Gianni Rivera (dal 2013), Sandro Mazzola (dal 2014), Marco Tardelli (dal 2015)

Calciatrice Italiana: Carolina Morace (dal 2014), Patrizia Panico (dal 2015)

Premi alla memoria: Giovanni Ferrari, Giuseppe Meazza, Silvio Piola, Gaetano Scirea, Enzo Bearzot, Fulvio Bernardini, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Ottorino Barassi, Artemio Franchi, Giovanni Mauro (dal 2011), Valentino Mazzola, Angelo Schiavio, Nereo Rocco, Concetto Lo Bello (dal 2012), Eraldo Monzeglio (dal 2013), Ferruccio Novo, Carlo Carcano, Giacomo Bulgarelli (dal 2014), Giacinto Facchetti, Helenio Herrera, Umberto Agnelli (dal 2015).