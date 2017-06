Chi l'ha detto che uno stipendio a sette zeri fa scordare tutto? Fredy Guarin, ora in Cina allo Shanghai Shenhua, su Instagram non dimentica il suo passato italiano: "Quanto mi manca l'Inter... eterno amore" sotto a un video di un ingresso in campo in maglia nerazzurra. E se fosse un messaggio alla dirigenza interista?

Ricordare e vivere quanto mi manca @inter eterno amore la lleva Fredy Guarin Un post condiviso da Fredy Guarin (@fguarin13) in data: 22 Feb 2017 alle ore 01:02 PST