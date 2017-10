Guardava Napoli-Inter al bar, arrestato latitante ad Agropoli

Tradito dalla sua passione per il calcio. È finito così in manette il latitante Giuseppe Saltalamacchia, 38enne napoletano dei Quartieri Spagnoli, ritenuto dagli investigatori tra i personaggi più attivi nel mercato della droga nella zona del Pallonetto, a Santa Lucia, dopo i vuoti creati nel clan Elia da un'imponente operazione dei carabinieri nel gennaio scorso.

I militari dell'Arma hanno sorpreso Saltalamacchia mentre assisteva a Napoli-Inter di ieri sera in tv presso un bar di Agropoli, nel Salernitano. In un appartamento poco distante aveva le valigie pronte, gli inquirenti ritengono che durante la latitanza fossero frequenti i cambi di nascondiglio. Era latitante dagli inizi di settembre, nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip di Roma per la rapina di un Rolex da 12 mila euro commessa nel marzo scorso nella Capitale.

Nei suoi confronti anche un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli per evasione. I carabinieri riferiscono che quando si sono presentati al bar, Saltalamacchia ha detto sconfortato "Pure qua ad Agropoli?", lasciandosi poi ammanettare.