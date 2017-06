Guai in casa Milan: si fermano Bonaventura e Mati Fernandez

Brutta tegola in casa rossonera. La trasferta di Empoli, se dal punto di vista dei punti è risultata più che positiva, lo stesso non si può dire per quanto riguarda le condizioni dei giocatori. Contro il Crotone, domenica alle 12:30, non scenderanno in campo nè Giacomo Bonaventura nè Mati Fernandez.



L'italiano sarà out per una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, il cileno per una lesione sempre di primo grado del muscolo adduttore della coscia destra. Mati era uscito dopo appena undici minuti nella trasferta toscana. Non una stagione fortunata per ora; dopo aver saltato tutte le prime undici di campionato, il centrocampista ha giocato solo tre scampoli nel finale delle restanti partite.



Il comunicato ufficiale recita così: "AC Milan comunica che dopo esami strumentali effettuati oggi, si è stabilito che Giacomo Bonaventura ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Mati Fernandez, invece, ha riportato una lesione sempre di primo grado del muscolo adduttore della coscia destra. Entrambi i calciatori verranno controllati tra 7 giorni".



La domanda sorge spontanea nella testa di Montella. I due giocatori torneranno in tempo per la Roma?