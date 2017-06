Grillo: "Sì allo stadio della Roma ma non a Tor di Valle"

E' sempre più caos intorno al nuovo stadio della Roma. Il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo spaventa infatti il club giallorosso con alcune dichiarazioni rilasciate al Tg2: "Nessuno dice di no: c'è una discussione sulla collocazione che attualmente è prevista in una zona a rischio idrogeologico. Si discute solo su dove farlo, magari in una zona non a rischio e che non esonda". Parole pesanti che hanno spinto i proponenti a una replica immediata: "L'area è sicura dal punto di vista idrogeologico e anzi il progetto, con investimenti totalmente a carico dei privati, va a sanare il rischio idrogeologico presente nel quaqrtiere limitrofo di Decima, ben al di fuori del sito dove verrà progettato lo stadio. Dopo cinque anni di lavori su un progetto in stato avanzato di approvazione nel rispetto delle leggi, regolamenti e delibere, non è in alcun modo ipotizzabile un sito alternativo a Tor di Valle".



Da Boston è intervenuto anche il presidente giallorosso James Pallotta per sottolineare che il no allo stadio sarebbe una catastrofe. del resto il numero 1 della Roma ha strettamente legato la sua permanenza alla realizzazione della nuova casa del club. Nel frattempo il sindaco Virginia Raggi, in attesa dell'incontro di venerdì in Campidoglio con il costruttore Parnasi e il dg Baldissoni, si è affidata all'Avvocatura della Capitale e al dipartimento di Urbanistica per capire se ci sono i pressupposti per proseguire o annullare, revocare o modificare la delibera di pubblico interesse della giunta Marino riguardo al progetto, sempre più in pericolo.

Malagò: "Poco serio dire di fare lo stadio della Roma da un'altra parte"