Gonzalo Rodriguez in rotta con la Fiorentina: rinnovo saltato

Tra il club di Firenze e il calciatore argentino è rottura. Gonzalo Rodriguez ha un contratto che andrà in scadenza il 30 giugno 2017 e per José Raul Iglesias, agente del difensore, dopo l'incontro con la dirigenza viola, non c'è l'accordo per il rinnovo: "La Fiorentina non sta riconoscendo i meriti di Gonzalo Rodriguez, e ciò che ha fatto per questa squadra. Non c'è accordo: non si sono smossi di un centimetro. È una sorpresa per me, e a queste condizioni non rinnoveremo con la Fiorentina. Volevamo dare la precedenza ai viola, ma così la squadra ci obbliga a parlare anche con gli altri".



Il procuratore, ai microfoni di FirenzeViola, ha poi palesato anche la volontà del suo assistito: "Lui vorrebbe rimanere qui, senza chiedere un euro in più. Accetterebbe le condizioni del contratto attuale. Così significa che la Fiorentina non lo considera importante economicamente. Difficile un nuovo incontro: sto tornando in Argentina, e con il passare del tempo potrebbero farsi avanti altre squadre. Sono pessimista perché non c'è nessuna volontà di sacrificio".



In conclusione Raul Iglesias ha precisato: "L'incontro di oggi non ci soddisfa così non rinnoviamo. Per quanto mi riguarda la trattativa è completamente saltata".