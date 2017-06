Golden Foot, Buffon lascia l'impronta delle mani: "Una traccia di quello che sono"

Gianluigi Buffon non è nuovo a scrivere pensieri, piccoli temi o poesi in momenti particolari della sua carriera. Ecco perché non stupisce il gesto del capitano azzurro e juventino su Facebook, che dedica un'ode alle sue mani protagoniste della vittoria al Golden Foot 2016 (primo portiere della storia a conquistare questo trofeo).



Dopo aver lasciato l'impronta a Montecarlo, Buffon scrive "Con queste mani ho combattuto, vinto e perso. Ho parato palloni e paure, le ho tese nella speranza di arrivare dove altri si erano arresi". E infine: "Io sono le mie mani, non lascio un'impronta di dieci dita ma una traccia di quel che sono e di quel che farò".