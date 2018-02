Gli ultras di Verona e Roma: "Ci picchiamo poi torniamo amici"

"Noi ci meniamo di brutto, però dopo la partita tutto finisce e torniamo amici". È il messaggio riportato dall'Ansa che i capi ultrà della Roma e del Verona hanno lanciato in Tribunale, dove sono intervenuti all'udienza di convalida per portare "solidarietà" ai 21 romanisti arrestati domenica 4 febbraio in seguito agli scontri fuori dallo stadio Bentegodi.



La logica ultras dello stadio zona franca è stata ribadita da un manipolo di tifosi mentre il Gip convalidava gli arresti. I 21 ultrà giallorossi sono accusati di rissa aggravata, possesso, utilizzo e lancio di bastoni, mazze e oggetti atti a offendere e anche di travisamento. Hanno tra i 21 e i 45 anni di età e sono residenti nella capitale, oltre che in provincia. Sette erano incensurati, altri 14 hanno vari precedenti penali; tre di loro avevano già scontato dei Daspo emesso in passato per fatti di violenza commessi in occasione di partite di calcio.



Domenica mattina 50 ultras veronesi si sono spostati in modo compatto, impugnando pesanti tubi camuffati da asta da bandiera, coprendosi il volto con cappucci e sciarpe. Hanno così affrontato i giallorossi, lanciandosi reciprocamente addosso bottiglie e altri oggetti, poi hanno cominciato a picchiarsi selvaggiamente, a colpi di cinghiate. Gli scontri sono durati pochi minuti, fino all'arrivo della Polizia. Gli ultrà veronesi, conoscendo bene le strade, si sono dileguati, mentre i romanisti sono stati bloccati e arrestati. Per tutti gli indagati il Gip ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Verona e del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.