Gli auguri di Totti a Mazzone: "Non smetterò mai di ringraziarti"

"Chissà come sarebbero andate la mia carriera e la mia vita se non ci fossi stato tu...". Francesco Totti si rivolge così a Carlo Mazzone nel messaggio d'auguri postato su Facebook. Il capitano della Roma scrive un lungo e sentito post per ringraziare l'allenatore avuto all'inizio della carriera in giallorosso. "Mister, ci siamo conosciuti che avevo 16 anni, ero un ragazzino! Mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore. Mi hai difeso, mi hai spronato e mi hai fatto tenere la testa sulle spalle ad un'etàdifficile - le parole del n.10 -. Chissà come sarebbero andate la mia carriera e la mia vita se non ci fossi stato tu... Ma ci sei stato e io mi sento fortunato, onorato ed orgoglioso di aver conosciuto una persona splendida come te che non smetterò mai di ringraziare! Ci vorrebbero tanti Carletto Mazzone anche nel calcio di oggi! Auguri per i tuoi 'primi' 80 anni!".