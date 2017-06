Gli arbitri della sesta giornata: Valeri per la Juve, Di Bello dirige il Napoli

Dopo il turno infrasettimanale caratterizzato dallo sfogo di Maurizio Sarri contro Damato per due rigori negati al Napoli, la Serie A torna in campo già sabato con due anticipi che vedranno impegnati proprio gli azzurri e la Juventus, impegnate in settimana per la seconda giornata di Champions League (grande esclusiva Premium). I campioni d'Italia, di scena a Palermo, saranno diretti da Valeri, mentre la gara del San Paolo tra Napoli e Chievo è stata affidata a Di Bello. Il 'lunch match' tra Torino e Roma sarà diretto da Tagliavento, mentre per Inter-Bologna c'è Celi. Il posticipo domenicale, Fiorentina-Milan, se lo aggiudica Orsato

PALERMO-JUVENTUS (sabato ore 18): Valeri

NAPOLI-CHIEVO (sabato ore 20:45): Di Bello

TORINO-ROMA (domenica ore 12:30): Tagliavento

GENOA-PESCARA (domenica ore 15): Irrati

INTER-BOLOGNA (domenica ore 15): Celi

LAZIO-EMPOLI (domenica ore 15): Fabbri

SASSUOLO-UDINESE (domenica ore 15): Doveri

FIORENTINA-MILAN (domenica ore 20:45): Orsato

CROTONE-ATALANTA (lunedì ore 19): Rocchi

CAGLIARI-SAMPDORIA (lunedì ore 21): Gavillucci