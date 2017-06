Giudice Sportivo: tre giornate a Medel, due a Gabbiadini

Piove sul bagnato in casa Inter: i nerazzurri perdono Gary Medel per le prossime tre giornate. Il centrocampista cileno è stato squalificato dal Giudice Sportivo per queste ragioni: "Condotta violenta tenuta al 39° del primo tempo dal calciatore Gary Alexis Medel Soto (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Jasmin Kurtic (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Medel, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente al volto, con un gesto repentino e volontario del braccio sinistro il calciatore Kurtic, provocando un movimento innaturale del capo e la caduta a terra del calciatore medesimo; sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver potuto vedere il gesto in questione in quanto avvenuto alle sue spalle".



Brutte notizie anche per il Napoli e Manolo Gabbiadini, espulso contro il Crotone per il fallo di reazione su Ferrari: "Squalificato Manolo Gabbiadini per due giornate, per condotta gravemente antisportiva, avendo reagito, al 31° del primo tempo, ad un fallo di un avversario, quando il giuoco era fermo, colpendo il medesimo con un calcio e facendolo cadere". Una giornata anche per Lucas Castro, espulso per doppia ammonizione nel corso di Empoli-Chievo, e Gian Piero Gasperini, allontanato per le proteste durante Atalanta-Inter.