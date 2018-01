Giudice Sportivo, niente prova tv per Cutrone: 2 turni a Cacciatore

Sono arrivate le tante attese decisioni del Giudice Sportivo per i 'casi' Cutrone e Cacciatore. Niente prova tv per il gol di mano dell'attaccante del Milan durante la sfida con la Lazio, mentre il difensore del Chievo verrà fermato per due turni per le manette mostrate durante la sfida con la Juventus.

Queste le motivazioni che hanno portato all'assoluzione di Cutrone: "Ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 10.07 del 29 gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 15° del primo tempo dal calciatore Patrick Cutrone (Soc. Milan);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; data l’ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS;

rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la volontarietà del gesto;

considerato che nel caso di specie il gesto non risulta connotato da sicura volontarietà, avuto riguardo alla particolare velocità dell’azione e del movimento della palla, nonché, soprattutto, alla sussistente di un evidente tentativo di colpire la palla con la testa e del contestuale e non innaturale movimento del braccio, in relazione, quest’ultimo, allo slancio per colpire la palla di testa;

P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Patrick Cutrone (Soc. Milan)".

Gli altri squalificati

Non solo Cacciatore. fermati per un turno anche Bastien (Chievo), Samir (Udinese), Goldaniga (Sassuolo) e Pisacane (Cagliari) che sono stati espulsi nell'ultimo turno, così come anche Lulic e Milinkovic-Savic (Lazio), Kean (Verona), Pezzella (Fiorentina) e Spolli (Genoa), che erano diffidati e sono stati ammoniti.

Tre giornate, infine, a Belec del Benevento per il calcione rifilato a NIang.