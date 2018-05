Giudice Sportivo, Inter multata per i cori contro Iuliano

Un giocatore squalificato per due turni, Ervin Zukanovic del Genoa, ed otto per uno solo. È quanto ha deciso il giudice sportivo in vista della penultima giornata del campionato italiano di serie A che non vedrà così in campo Mohamed Fofana (Udinese), Goran Pandev (Genoa), Mattia Bani (Chievo), Juan Cuadrado (Juventus), Federico Peluso (Sassuolo), Ivan Radovanovic (Chievo), Luiz Felipe (Lazio) e Francesco Vicari (Spal).



Tra gli allenatori, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gaseprini che dovrà anche pagare una ammenda di 10.000 ''per avere, al termine della gara, nel recinto di gioco, rivolto ad un assistente espressioni gravemente offensive nei confronti del VAR; recidivo''.



In più, ammende per Napoli, Inter e Genoa. Particolare quella comminata ai nerazzurri: "Ammenda di € 3.000,00 alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso del 2° tempo, intonato ripetutamente cori gravemente offensivi nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria". Si tratta di Mark Iuliano, vice di Igor Tudor all'Udinese, a cui i tifosi nerazzurri non perdonano ancora lo scontro con Ronaldo nel famoso Juventus-Inter 1998 (sul quale recentemente si è espresso in esclusiva ai nostri microfoni l'arbitro di quella sfida Ceccarini).