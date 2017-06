Giudice sportivo: due turni a Strootman, la Roma annuncia ricorso d'urgenza

Due giornate di stop a Kevin Strootman "per simulazione" e una a Danilo Cataldi "per aver strattonato la maglia del giocatore avversario". Sono queste le decisioni del giudice sportivo della Lega di serie A sui fatti accaduti in campo nel derby Lazio-Roma di domenica scorsa. Gerardo Mastrandrea, inoltre, non è intervenuto sulle frasi di stampo razzista di Lulic nei confronti di Rudiger, al vaglio della Procura Figc. Strootman non sarà così a disposizione di Spalletti nelle delicate sfide che vedranno la Roma opposta a Milan e Juventus ma la società giallorossa ha guà annunciato che presenterà ricorso d'urgenza per cercare quantomeno di ridurre la squalifica.



Queste le motivazioni del giudice sportivo: "Letta la mail di chiarimenti del direttore di gara e con la quale l'arbitro ha specificato che l'ammonizione del calciatore della Roma era da ricondursi all'atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell'avversario passandogli vicino dopo la segnatura della rete, atteggiamento che provocava la reazione del calciatore della Lazio [...]; la prima condotta segnalata, consistita nell'apparentemente volontario lancio di acqua dalla bottiglietta non può ritenersi [...] condotta violenta; rilevato che la seconda condotta segnalata (simulazione), invece, trova piena conferma nella visione delle immagini televisive [...]; tenuto conto che la fattispecie in questione, [...] appare caratterizzata da un rapporto di causa/effetto [...]; ritenuto, pertanto, che può trovare legittima applicazione la previsione dell'art. 35.1.3, penultimo cpv., CGS, in base al quale [...] costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell'applicazione della c.d. prova televisiva, "la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario" delibera di sanzionare il calciatore Kevin Strootman con la squalifica di due giornate effettive di gara".

BALDISSONI: "AFFRONTIAMO MILAN E JUVE E GUARDA CASO..."

Durissima la reazione del direttore generale giallorosso Baldissoni: "Faremo ricorso d'urgenza, non esiste questa simulazione - le parole a Roma Radio -: Strootman cade per paura di essere strattonato ma si rialza subito. Quello che ha determinato l'espulsione di Cataldi è stata la trattenuta e questa sarà la base del ricorso di urgenza. Stiamo per affrontare Milan e Juventus e guarda caso arriva questa squalifica. Non accettiamo tutto questo, siamo stupiti e perplessi della decisione, faremo di tutto per difenderci: avremo una risposta prima di lunedì, quando affronteremo il Milan".



Dello stesso tenore le parole del presidente James Pallotta: "Molto sorpreso dalla squalifica di Strootman".

GLI ALTRI SQUALIFICATI

Il Giudice sportivo ha fermato per un turno anche Ansaldi (Inter), Crisetig e Rosi (Crotone), Kucka (Milan), Tomovic (Fiorentina) e Di Gennaro (Cagliari).