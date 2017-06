Giudice Sportivo, due turni a Kalinic: salta l'Inter

Nikola Kalinic della Fiorentina e Erick Antonio Pulgar del Bologna sono stati squalificati per due giornate dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, che in relazione alle partite della 32.ma giornata del campionato ha squalificato in tutto 11 giocatori.



Kalinic (che salterà Inter e Palermo) era stato espulso per avere "al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa" relativamente alle proteste per l'assegnazione del rigore decisivo all'Empoli, mentre Pulgar era stato espulso al 25' del primo tempo sempre "per aver rivolto al Direttore di gara espressione ingiuriosa" contro il Palermo.



Nove gli squalificati per una giornata: Haitam Aleesami (Palermo); Artur Ionita (Cagliari), Rade Krunic (Empoli), Karol Linetty (Sampdoria); Sasa Lukic (Torino); Federico Peluso (Sassuolo); Miralem Pjanic (Juventus); Matteo Politano (Sassuolo); Luca Rigoni (Genoa).