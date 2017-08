Giro d'Italia 2018, possibile partenza a Gerusalemme

L'indiscrezione è di quelle forti e arriva dal sito specializzato Cyclingnews, ripreso immediatamente dall'Equipe: molto probabilmente la prossima edizione del Giro d'Italia partirà ancora una volta dall'estero e la città prescelta sarebbe Gerusalemme. Stando a quanto rivelato, nella città sacra si disputerebbe la cronometro individuale che assegna la prima maglia rosa.



Il gruppo resterebbe altri due giorni in Israele per un totale di tre tappe, con un probabile arrivo a Tel Aviv: il Governo israeliano si occuperebbe della sicurezza visti i noti problemi in Medio Oriente. L'annuncio ufficiale avverrà il 18 settembre: sarebbe prevista, secondo quanto emerge, anche la scalata dell'Etna.