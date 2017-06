Giovani e Serie A, lo sfogo di Filippo Cardelli: "Il calcio degli italiani è morto"

Fino a poco tempo fa Filippo Cardelli giocava nella Primavera della Lazio, era titolare e vicino a diventare professionista, ma ha deciso di smettere, di dire addio allo sport che ama e al sogno che cullava fin da bambino perchè, come ha dettagliatamente spiegato in un post su Instagram, "La Serie A è piena di stranieri, il calcio degli italiani è morto, e sinceramente se devo essere trattato come uno straniero in patria preferisco andarmene”.

Per approfondire l'argomento giovani e Serie A e per spiegare perchè ha scelto di abbandonare il proprio sogno, Filippo è stato ospite dello studio di YouPremium

In studio c'è anche Paolo Bargiggia, che sottolinea il problema dei troppi stranieri nelle squadre Primavera (l'Inter ne ha in rosa 12, Juve e Lazio 10, il Toro 9 ndr) e sostiene che "Questo ovviamente porta a isolare i giovani italiani, perchè tutti i soldi vengono spesi per fare i contratti agli stranieri". "La vicenda di Filippo - aggiunge il giornalista Premium - è la sconfitta della Federazione e di tutto il movimento. E ovviamente il razzismo qui non c'entra niente, non è che in Germania siano razzisti" (le squadre Primavera tedesche possono avere al massimo 7 stranieri in rosa ndr).

