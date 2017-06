Giannini: "Roma vergognosa, adesso mi ha rotto"

Il Principe mette da parte i quarti di nobiltà che mostrava in campo e per una volta si trasforma in capo-ultrà. Giuseppe Giannini, bandiera storica della Roma tra gli anni Ottanta e Novanta, giudica così la prova dei giallorossi nel derby con la Lazio perso 3-1 a Centro Suono Sport.



"Il vero tifoso della Roma è affranto e inc...ato per quanto visto: uno spettacolo ignobile, che questa tifoseria non merita. Mi sono rotto i cog... di assistere a stagioni così, a figure in campo così vergognose: ai miei tempi ho subito contestazioni, mi hanno abbozzato la macchina, ho litigato per strada con tifosi romanisti e laziali, quindi oggi non sarò certo io a tirarmi indietro e a far finta di niente"



"Vedere gente in campo passeggiare, senza un minimo di amor proprio, senza un minimo di orgoglio per la maglia che indossa, che ha giocato solo i primi dieci minuti, in un derby, fa male da ex giocatore e da tifoso di questa squadra. I giocatori devono pensare a giocare, non a parlare del futuro dell’allenatore, non a tirare la volata a questo o a quello".



"Guardavo con stupore Monchi che per oltre dieci minuti è rimasto a guardare la curva, i colori, la tifoseria. Una dirigenza e una proprietà che non ha l’anima giallorossa, non capirà mai dove mettere le mani e come rimediare ad eventuali errori commessi. Perché Bruno Conti, unico e indiscusso romanista di questa dirigenza, è stato messo ai margini della società?".