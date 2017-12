Giannini replica a Portaluppi: "Arrivava ubriaco agli allenamenti"

"A Roma mi ha rovinato Giannini, mi si è messo contro, lui e Massaro non mi passavano mai la palla". Renato Portaluppi, ex giocatore giallorosso e attuale allenatore del Gremio, aveva confessato i perché del suo fallimento nella Capitale attaccando senza mezze misure

due dei suoi ex compagni.



A stretto giro di posta è arrivata la replica di Giuseppe Giannini su Centro Suono Sport. "Non ho mai avuto problemi con Renato. Accadde solo un episodio in campo, quando in un derby, a seguito di un gol di Di Canio, rimproverai Renato per non esser rientrato in difesa. Mi rispose a tono che lui era un attaccante e che non era tenuto a rientrare. Era un ragazzo simpatico, nelle partitine scommettevamo che se uno perdeva doveva portare in braccio per 50 metri l’altro, spesso e volentieri perdeva, forse si è arrabbiato per questo. A volte non era molto lucido, non voglio infierire. Ho giocato 16 anni alla Roma, credo sia stato l’unico calciatore nella mia carriera giallorossa ad arrivare ubriaco all’allenamento mattutino, in queste occasioni Liedholm lo faceva prendere e portare al riparo da occhi indiscreti" le parole del Principe.



"Con tutto il rispetto per lui, che ha anche vinto in questi giorni da allenatore e sta facendo ottime cose, ma tirare melma gratuita su altre persone, mi sembra esagerato. Mi dispiace perchè nei momenti di difficoltà alla Roma sono stato uno dei pochi a sostenerlo, da capitano come era giusto che fosse" ha concluso Giannini. .