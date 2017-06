Giampaolo: "Napoli una macchina da gol, ma ce la giochiamo"

La Sampdoria si appresta ad affrontare, al San Paolo, la prima, proibitiva, trasferta del nuovo anno, ma il suo tecnico Giampaolo, in esclusiva ai microfoni di Premium, non vuole alzare bandiera bianca prima di aver lottato: "Come sta la Sampdoria? Sul piano medico siamo tutti recuperati, su quello mentale lo vedremo domani sera - ha detto - Ci portiamo dietro molti giorni trascorsi a casa, abbiamo ripreso gli allenamenti in giorni diversi perché abbiamo alcuni giocatori sudamericani. La sfida del San Paolo? Sarà un test difficile, il Napoli ha un livello di conoscenza pazzesco e una qualità straordinaria. E’ una macchina da gol, ha il miglior attacco del campionato e può chiudere la gara anche in 20 minuti come ha fatto negli ultimi match. Noi ci siamo preparati, abbiamo fatto il massimo e siamo pronti a giocarcela: il nostro obiettivo è quello di tenere aperta la gara fino all’ultimo minuto”.