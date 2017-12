Giacomelli, la 'vendetta' dei tifosi della Lazio: ma il locale non è più dell'arbitro...

Piero Giacomelli nel mirino dei tifosi della Lazio. Dopo le contestatissime decisioni nel corso del match contro il Torino alcuni supporter biancocelesti hanno pensato bene di 'vendicarsi'. Come? Andando su Tripadvisor per recensire in maniera molto negativa il locale un tempo gestito dal fischietto 40enne: il locale in questione, il Caffè Rossetti a Trieste, non è più dell'arbitro da circa un anno.



"Un incubo", "Pessimo", "State lontani da questo caffè", "Come rovinare una serata per incompetenza" si poteva leggere sulla bacheca del ristorante prima che venissero cancellate e su Google sotto al nome dell'esercizio pubblico era apparsa la scritta "cimitero".



Particolarmente curiosa la metafora usata da un sostenitore biancazzurro: "Ristorante carino all'apparenza che poi si é rivelato una delusione. L'atmosfera é quella delle grandi occasioni, speravamo di mangiare bene e di goderci la serata in tranquillità. Tutto procedeva normalmente fino a quando lo chef decide di far uscire dalla cucina un piatto indecoroso e difficile da mangiar giù. Nonostante le numerose lamentele da parte mia e dei miei amici, insoddisfatti di quel piatto incommestibile, lo chef decide di mandarci via a metà serata facendoci pagare un conto salato. Sarebbe stata una bella serata ma tutto è stato rovinato da una persona non adatta a fare questo mestiere".