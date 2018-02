Giaccherini: "Sarri non sa gestire il gruppo"

Emanuele Giaccherini è ripartito da poco. Ha già giocato con la maglia del Chievo ed è lì che prova a rilanciarsi dopo un anno e mezzo di quasi sola panchina a Napoli. Ma al momento il sentimento prevalente è il rimpianto. Ecco le sue principali dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport.



"Mi sono chiesto anche io perché ho avuto poco spazio. L’unica spiegazione è l’infortunio iniziale che mi impedì di far vedere a Sarri che sono una mezzala: restai fuori due mesi per uno strappo e nel frattempo arrivarono Zielinski e Rog. Così Sarri mi mise esterno, un ruolo che non faccio bene: per lui ero il vice Callejon. È stato un disguido tattico. Ma non mi sono mai permesso di chiedergli perché non giocassi mai"



"Sarri in campo è bravissimo, ma ha questo problema di rapporto con le riserve. Quando alleni una grande squadra devi saper gestire bene il gruppo e sotto questo punto di vista Sarri difetta. Per lui esistono 14 o 15 giocatori, ma se hai le coppe e vuoi vincere il campionato hai bisogno della rosa intera. Ed è giusto far sentire tutti importanti. Io a Napoli non mi sono mai sentito importante. La differenza principale rispetto a Conte è questa: per Conte sono tutti importanti e nessuno indispensabile, per Sarri ci sono undici indispensabili e gli altri vengono dopo".



Tra i rimpianti anche l'Europeo 2016 con la sconfitta ai rigori con la Germania: "Io c’ero io nella lista! Che rimpianto. A centrocampo Conte detta l’elenco: primo Insigne, secondo Zaza, terzo Barzagli, quarto Giak, quinto Bonucci. Interviene Pellè: “Il quarto è mio”. Io insisto: “Tranquillo”. Ma lui non molla: “Calcio io, calcio io”. Conte mi guarda e allora dico: “Ok, sei carico, va bene”. E scalo al sesto posto. Ci penso spesso". Arrivò a tirare e segnò, ma non è bastato.