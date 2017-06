Gettò il motorino a San Siro: licenziato per aggressione a un capo

Sono passati quasi 16 anni ma resta scolpito nella memoria di molti quanto accadde a San Siro il 6 maggio 2001. Nei minuti finali di Inter-Atalanta venne infatti lanciato uno scooter dal secondo anello verde del Meazza: per fortuna nessun tifoso rimase ferito. Ora uno dei protagonisti di quell'episodio torna per così dire a far discutere. L'uomo infatti, secondo quanto riferisce Ticino News, impiegato all'Ospedale Civico di Lugano, è stato licenziato per aver aggredito un proprio superiore.



L'uomo inoltre era già noto nell'ospedale per alcune vicende goliardiche. Il suo nome compare infatti in numerosi messaggi d'amore incisi con una chiave sui lift riservati al personale, ma sarebbe stato lui stesso a scriverli.