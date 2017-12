Genoa, un calabrone "attacca" Perin

Curioso episodio al termine del primo tempo di Fiorentina-Genoa: Mattia Perin si prepara a battere una rimessa dal fondo ma, mentre sta per mettere il pallone sull'erba, improvvisamente fa uno strano movimento, getta la palla a terra per poi riprenderla. Su Twitter, l'account di Calciatori Brutti fa notare "lo strano trip" del portiere rossoblù che, dopo il match, risponde: "Avevo un calabrone sulla maglietta, me la sono fatta addosso!".