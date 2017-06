Genoa, un asilo allo stadio: nasce il "Nido del Grifone"

Prenderà il via il prossimo 5 febbraio, in occasione della gara interna contro il Sassuolo, un nuovo progetto del Genoa. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato l'avvio del "Nido del Grifone” in Gradinata Nord. Si tratta di un laboratorio ludico-didattico all’interno dell’impianto Ferraris che ospiterà i bambini negli storici locali del Little Club Genoa “Giovanni De Prà.



"Per la prima volta - sottolinea la società ligure sul proprio sito ufficiale - allo stadio in uso a un club professionistico viene adibito un asilo nido con un appropriato spazio ludico, con l’obiettivo di invogliare i genitori a portare i figli e farli giocare in autonomia e sicurezza durante le partite".



Il servizio si rivolge a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, destinatari di un’area giochi per il divertimento e di molteplici attività a sfondo motorio, messe in cantiere di volta in volta dagli educatori e da uno psicomotricista titolato in materia.