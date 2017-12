Genoa, ufficiale: tesserato Giuseppe Rossi

Bentornato in serie A, Giuseppe Rossi: ora è anche ufficiale. Dopo gli approfonditi controlli fisici, necessari dopo i tanti infortuni, il Genoa ha tesserato l'attaccante 30enne che non scende in campo dal 9 aprile scorso (rottura del legamento crociato anteriore in Celta Vigo-Eibar).



Pepito ha firmato un contratto fino a fine stagione, con opzione per quella successiva, e sarà presentato domani alle 18:30. Avrà sicuramente bisogno di un po' di tempo prima di tornare in condizione, magari già a partire da fine gennaio, dopo la sosta, potrà cominciare a lottare per un posto da titolare: la sua ultima presenza in Serie A risale al 17 gennaio 2016 (Milan-Fiorentina 2-0), il suo ultimo gol al 18 maggio 2014 (Fiorentina-Torino 2-2).

🗓️ Martedì 5 dicembre

⏰ ore 18.30

📍Genoa Museum and Store



🔴 SAVE THE DATE 🔵



Per tutti i tifosi, foto e autografi assicurati con @GiuseppeRossi22. 📷 ✍️



🔝🔝🔝 Non puoi mancare! 😉 pic.twitter.com/Kzoyk2CSyk — Genoa CFC (@GenoaCFC) 4 dicembre 2017