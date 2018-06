Genoa, ufficiale il rinnovo di Ballardini

Trentacinque punti in 23 partite, una media 1,52 punti a partita che, proiettata sulle 38 partite, metterebbe il Genoa tra il sesto e settimo posto, in piena corsa Europa League: il lavoro di Davide Ballardini, subentrato a novembre a Ivna Juric, passa anche attraverso numeri incredibili che hanno portato alla salvezza del Grifone.



Eppure la sua conferma anche per il prossimo anno non era scontata. Verbo da declinare al passato perché anche Enrico Preziosi, che al momento di fargli firmare il contratto per questa stagione preferì alzargli l'ingaggio piuttosto che inserire una clausola di rinnovo automatico in caso di salvezza, si sarebbe convinto: pronto un accordo annuale con opzione di rinnovo per un secondo anno.



Ballardini può quindi iniziare a progettare il Genoa del futuro, con tre capisaldi: l'attaccamento della squadra, il lavoro del ds Perinetti che è un suo strenuo difensore, l'acquisto di Criscito e il desiderio di un trequartista per provare a mostrare il "suo" gioco e non il 3-5-2 bloccato di questa stagione, utilizzato per far rendere al massimo la rosa e arrivare all'obiettivo della società.

Il rinnovo è ufficiale