Genoa-Torino, Mihajlovic: "Se andiamo male tutti in ritiro"

Lo ha fatto spesso, lo ha fatto ancora. Sinisa Mihajlovic sbotta in conferenza stampa dando vita a un altro show dei suoi alla vigilia della gara col Genoa. Inutile, ai fini della classifica, per il Toro. Vitale per i suoi avversari in lotta per la salvezza. Ma dopo lo 0-5 col Napoli, l'allenatore non vuole assistere a un'altra batosta.



"Se mi accorgo che a Genova la prestazione non è di livello - dice il tecnico - si torna in ritiro senza neanche un giorno di riposo e forse anche oltre la fine del campionato. Quest'anno ho dovuto fare tante volte lo sceriffo, mi riesce bene, ma non si dovrebbe. Sono stato costretto. Non posso pretendere che in una squadra ci siano 11 leader, ma se non c'è un leader dobbiamo andare a trovarlo". Una frecciatina anche a Belotti, a secco da 4 giornate...