Genoa, Taarabt: "Milan, mi hai massacrato mentalmente"

Milan-Genoa è il pretesto per parlare di Adel Taarabt, per capire come un giocatore dal talento straordinario abbia vissuto una parabola incredibile che l'ha portato molto giù, prima della risalita che solo adesso sta provando. Ecco come lo spiega nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. "A inizio carriera puntavo solo sul talento. Non credevo nella corsa, nel giocare per la squadra. Volevo vincere a modo mio. Qui ho capito che il calcio è uno sport collettivo, che per essere un giocatore completo devi saper soffrire. Sto tornando, non sono ancora quello di prima, ma ci sto arrivando"



"Quando sono arrivato a Genova ero fuori forma e ci sono stati dei problemi. Però ho capito che ero io a dover andare incontro a Juic, così sono andato a parlargli, Juric mi ha risposto che se avessi fatto le cose per bene potevamo ricominciare. Non so se possiamo dirci amici, ma di sicuro mi ha cambiato la vita. E pure il fisico, visto che ho perso 11 chili. Io ingrasso facilmente, ma ad incidere è la vita fuori del calcio. Ero single, mi piaceva uscire con gli amici, andare al ristorante. Però quando hai 23 anni puoi farlo, a 28 no, devi cambiare stile di vita. E l’ho fatto".



"L’esperienza al Milan mi ha massacrato mentalmente. In rossonero ho fatto bene, volevo rimanere, eravamo sul punto di firmare. Poi è arrivato Inzaghi che ha fatto altre scelte. Tornare al Qpr, dopo aver giocato in Champions, con campioni come Kakà, mi ha fatto male. Balotelli? Un amico. Tre settimane fa è stato qui a Genova a trovarmi, io sono andato a Monaco a incontrarlo, insieme al mio ex presidente Briatore. Lui è come me: abbiamo bisogno di affetto. Fin da ragazzino ti dicono che sei fortissimo e sarai un campione, ma poi cresci e non è facile".