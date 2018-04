Genoa, svaligiata la casa di Preziosi

È stata svaligiata l’abitazione a Desenzano del Garda di proprietà del presidente del Genoa, Enrico Preziosi. È accaduto nella serata di venerdì e a dare l’allarme è stata la moglie del patron del Grifone e numero uno del gruppo Giochi Preziosi. La donna non era in casa al momento dell’arrivo dei ladri, i quali per entrare nell'abitazione avrebbero forzato una porta finestra. Una volta all’interno della villa i malviventi hanno trovato la cassaforte, che sono riusciti ad aprire e dalla quale hanno rubato soldi in contati e gioielli. Sottratti anche alcuni mobili. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Desenzano del Garda.