Genoa, Simeone: "Possiamo fare male all'Inter. Icardi è un grandissimo giocatore"

Giovanni Simeone è uno degli giocatori su cui punta maggiormente il Genoa per sperare di tornare da San Siro non a mani vuote. Il Cholito in esclusiva ai microfoni di Premium Sport parla della sfida del Meazza: “Contro l’Inter sarà una partita importante per noi. Abbiamo pareggiato col Chievo, abbiamo fatto un buon punto e ora affronteremo l’Inter, sapendo che possiamo fargli male. L’Inter è così in crisi come dicono? No, non la vedo così. Tutte le squadre hanno dei momenti negativi e positivi. E’ una grandissima squadra, si riprenderà e tornerà nelle posizioni in cui deve stare".



Nelle fila dei nerazzurri gioca un connazionale di Simeone, ovvero Icardi: "E’ un grandissimo giocatore. L’ho conosciuto nella Nazionale under 20 e già lì si vedeva che era molto forte. Ha una grande personalità ed è all’Inter perché è un grande giocatore. Se gli chiederò la maglia a fine partita? Abbiamo parlato la scorsa settimana, mi ha fatto i complimenti per la doppietta alla Juve e speriamo di scambiarci la maglia".



In questi giorni si è fatto un gran parlare del possibile approdo di Diego Simone sulla panchina dell'Inter: "Mio papà sarà contento o si arrabbierà se dovessi segnare all’Inter? Non lo so, lui è sempre contento se i suoi figli raggiungono gli obiettivi che hanno in mente”.