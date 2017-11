Genoa-Sampdoria, allerta gialla per temporali su Genova

Il rischio maltempo si abbatte ancora su Marassi, anche se al momento le probabilità che il derby Genoa-Sampdoria di sabato sera si giochi restano alte. Le parole di Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Protezione civile, sono infatti piuttosto rassicuranti: "Abbiamo un quadro che sicuramente andrà peggiorando ma domenica sembra essere il giorno più critico per la perturbazione anche se non sappiamo ancora che intensità avrà".



L'assessore continua: "Valuteremo cosa fare in vista del derby e decideremo se diramare allerta o no, ma la centralità della nostra attenzione rimane su domenica". Venerdì mattina è stata diramata l'allerta gialla per temporali su Genova, solo se diventerà rossa la partita verrà automaticamente rinviata. Poche ore e si saprà tutto: in questa stagione il maltempo ha già costretto al rinvio di Sampdoria-Roma.