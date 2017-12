Genoa, Rossi supera le visite mediche

Bentornato in Serie A, Pepito! Giuseppe Rossi ha superato le visite mediche col Genoa e non avrà bisogno, quindi, di ulteriori controlli nei prossimi giorni. Una buona notizia per l'ex punta della nazionale e per i rossoblù che a questo punto hanno pronto un contratto fino a fine stagione, con opzione per quella successiva, da fargli firmare.



La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore, mentre la presentazione ufficiale ci sarà la prossima settimana. Forse Rossi avrà bisogno di un po' di tempo prima di tornare in condizione, magari già a partire da fine gennaio, dopo la sosta, potrà cominciare a lottare per un posto da titolare: la sua ultima presenza in Serie A risale al 17 gennaio 2016 (Milan-Fiorentina 2-0), il suo ultimo gol al 18 maggio 2014 (Fiorentina-Torino 2-2).