Genoa, Preziosi: "Vogliono destabilizzarci"

Giovedì le voci sulla "non vendita" della società si sono rincorse, proprio nel giorno in cui sarebbe dovuta cominciare la due diligence. Ecco perché a Pegli, Enrico Preziosi ha parlato per chiarire il suo punto di vista sulla trattativa per la cessione del Genoa.



"Sono qua per mettere la parola fine a tutto ciò che di sbagliato è stato detto ieri e questa mattina. Mi sembra che il dottor Anselmi abbia rilasciato interviste molto semplici, in cui dice che i colloqui sono sereni e nulla è cambiato. Non mi risulta che Gallazzi abbia un portavoce, lui ha sicuramente la possibilità di chiamarmi se vuole chiedermi qualcosa. Questo serve solo a destabilizzare l’ambiente Genoa, oggi si sa che Preziosi è contestato da una parte ed è facile gettare benzina sul fuoco e creare disagi a questa società. Va bene così ma c’è un limite a tutto, non c’è stata alcuna interruzione della trattativa".



"Nella mia vita ho sperimentato come si compra e si vende una società e l’ho fatto sempre allo stesso modo: si parte da una manifestazione di interesse, poi c'è una lettera di intenti che stabilisce le condizioni, i parametri e i valori. Dopo si accede a una due diligence e se questa dà esito positivo e si possono riscontrare tutti i valori e le condizioni della lettera, allora si procede al signing e poi al closing. Questo lo si fa anche in Burundi".



Da un lato, Preziosi insiste sul fatto che le condizioni di partenza spettano al proprietario e quindi a lui stesso, ma dall'altro continua a tenere aperta la porta alla cordata di Gallazzi: "Abbiamo ricevuto una lettera - ha spiegato il presidente del Genoa -, ho risposto e ho parlato con Beniamino Anselmi, che si è preso qualche giorno di tempo. Ha rimandato alla prossima settimana una risposta. Una volta che risponderà positivamente sono pronto a discutere di qualche dettaglio come è normale, altrimenti salterà la trattativa e non se ne farà più niente. Cosa che spero non accada perché i segnali fanno presagire che tutto vada avanti positivamente".