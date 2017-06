Genoa, Preziosi: "Vendo la società, ma qui nessuno investe..."

Sedicesimo posto in classifica, una distanza stra-rassicurante dalla zona retrocessione (anche per colpa dell'andamento lento delle ultime tre) ma ben 12 punti (e due derby persi) dai cugini della Sampdoria: la stagione del Genoa tutt'altro che positiva, oltre a scatenare la contestazione della tifoseria, dovrebbe portare anche a una svolta societaria.



"Sono pronto a farmi da parte, ho capito che il mio ciclo è finito ed è forse giusto che mi ritiri e venda la squadra. Posso accettare pomodori e uova marce, per ora si sono fatti avanti solo avventuriari ma presto darò il mandato di cessione del club ad un advisor. Anche se questa contestazione non la capisco, contestino solo me", queste le parole del presidente Enrico Preziosi a Telenord che preannunciano una futura cessione.



Ma, prima, l'ultimo obiettivo rimasto: "Dobbiamo ottenere la salvezza matematica, i tifosi lascino in pace la squadra: dovremo anche lasciare Genova per evitare guai". Infatti la squadra rossoblù è andata in ritiro a Milano per preparare la sfida contro il Milan mentre fuori da Pegli l'annunciata contestazione è stata annullata.



In serata Preziosi ha pubblicato anche un comunicato sul sito del club: ecco gli stralci principali. "Sono orgoglioso di quello che abbiamo costruito in questi anni con il Genoa... Sono orgoglioso perché sono già 10 anni che il Genoa è dove merita di essere, in serie A: questa è già la decima stagione, un record assoluto dal Dopoguerra a oggi. Non è stato facile, per me è stato sicuramente impegnativo, dal punto di visto economico, per gli investimenti fatti, per le energie spese, per le difficoltà che ho dovuto affrontare.... Erano numeri che potevano sembrare sproporzionati per una squadra finita in serie C, a un passo dal fallimento. Non lo erano, perché il Genoa meritava un’altra storia... Ho aperto un ciclo, nessuno c’era riuscito, mai dal Dopoguerra... Mi sono sempre chiesto perché nessun genovese facoltoso volesse investire in questa meravigliosa squadra, se lo chiedano anche quei tifosi che oggi contestano quanto abbiamo fatto: credo che la risposta sia facile soprattutto leggendo quanto sta accadendo oggi... Io non potrò mai accettare che la mia famiglia venga attaccata in maniera incivile. Per questo ho deciso che la squadra (contrariamente alla volontà del tecnico e dei giocatori) lasciasse Pegli per preparare con serenità la prossima delicatissima sfida. Queste sono le mie scelte, perché io credo fortemente che nessuno abbia il diritto di cambiare la vita delle persone con l’intimidazione. Non mi sono mai fatto intimidire, non lo farò. Non scappo, non è nel mio DNA, non l’ho mai fatto, accetto il confronto e nel farlo ribadisco la realtà delle cose... Ora chi ritiene che io debba lasciare il Genoa faccia uno sforzo, costruttivo: proponga un nome concreto, un investitore che dimostri di avere la forza necessaria per aprire un nuovo ciclo... Ribadisco che sono pronto a cedere il Genoa, non a disfarmene. Ed è dunque non solo inutile, ma anche dannosa, qualsiasi ulteriore forma di contestazione"