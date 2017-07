Genoa, Preziosi vende (ma resta in società)

Il Genoa è pronto alla svolta societaria: secondo la Gazzetta dello Sport, Enrico Preziosi è pronto a cedere il club o quantomeno una parte importante delle sue quote. Ancora top secret i possibili acquirenti ma sembra che a spuntarla sarà un profilo a sorpresa, diverso dai nomi usciti nelle ultime settimane, da Cellino a possibili cordate arabe.



La certezza è che Preziosi rimarrà nel club (solo pochi giorni fa aveva infatti dichiarato "Sarà ancora il mio Genoa") ma solo come azionista, il nuovo presidente sarà annunciato già entro la fine della settimana prossima subito dopo le firme definitive.



Nel frattempo l'attuale proprietario, che prese il Genoa nel 2003 salvandolo dal fallimento, sta lavorando per la squadra da affidare a Juric per il ritiro del 5 luglio: in attacco si punta su Lapadula, anche grazie ai soldi dell'affare Pellegri-Salcedo con l'Inter.