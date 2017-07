Genoa, "Preziosi vattene": tifosi in rivolta

La guerra tra Enrico Preziosi e i tifosi del Genoa va avanti. Lo striscione con la scritta "Preziosi vattene" esposto a Cogliate, davanti alla sede della Giochi Preziosi in provincia di Monza Brianza, non deve aver fatto molto piacere al presidente rossoblù che non ha lasciato passare sotto silenzio la contestazione e ha risposto con un comunicato ufficiale sul sito del club: "Striscione a Cogliate? Gli unici a preoccuparsi sono stati i miei dipendenti che non capivano chi mi volesse mandare via, li ho rassicurati spiegando che riguardava il Genoa".



"Quelli che hanno messo gli striscioni sono simpatici e burloni, - si legge nel comunicato - se mi avessero avvisato li avrei accolti e ricevuti. Nello stesso tempo vorrei dire a loro che se pensano di condizionarmi si illudono. Se farò qualcosa e la farò, sarà solo per il bene del Genoa a cui tante persone serie tengono molto".



La contestazione va avanti da inizio 2017, quando la squadra che aveva disputato un ottimo girone d'andata fu smantellata con le cessioni di Pavoletti, Rincon e Ocampos rischiando la retrocessione in Serie B.