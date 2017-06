Genoa, Preziosi: "Squadra in ritiro fino alla vittoria che può salvarci"

Il Genoa va in ritiro fino alla "vittoria che può salvarci", i giocatori "da oggi in poi hanno smesso di vedere le loro famiglie". Lo ha annunciato il presidente rossoblù Enrico Preziosi dopo un incontro con la squadra al campo di allenamento per parlare della sconfitta in casa con il Chievo che ha fatto seguito ad altre cinque ko e un pari nelle ultime 6 giornate. "Mi prendo io le colpe. Ogni decisione, anche di mio figlio, l'avvallo io. Ora spero solo di venirne fuori" ha detto Enrico Preziosi parlando a fatica.



"Ovviamente la squadra non potrà continuare a comportarsi come se nulla fosse successo - ha detto il numero uno rossoblù -. E' successo qualcosa di grave e l'ho spiegato coi miei modi. Inoltre ho spiegato che da oggi in poi hanno smesso di vedere le loro famiglie, perche' andranno in ritiro da domani. E poi quando finirà la partita con l'Inter se ne andranno in Sicilia (turno successivo a Palermo ndr) in ritiro anticipato fino a quando non vincono la partita che ci serve per salvarci. Altrimenti staranno qui fino al 28 giugno. Juric comunque non è in discussione".



Preziosi ha poi risposto a quei tifosi che sui social lo accusano di voler retrocedere per il "paracadute" previsto per chi va in serie B. "Se il Genoa andasse in B sarebbe un danno enorme. Ci rimetterei dai 60 ai 70 milioni come minimo. Ma stiamo scherzando? Chi dice queste cose è ignorante e non sa leggere i bilanci. Il paracadute mi fa ridere, è solo una forma di salvagente, ma con 65 milioni di spese all'anno a noi non servirebbe. Chi fa ragionamenti così è in malafede".



"Hanno la capacità di venirne fuori e sono certo che ne verranno fuori - ha sottolineato il numero 1 del Grifone parlando della squadra -. Ci siamo complicati la vita, tra gli infortuni di Veloso e Perin e la squalifica di Izzo. Questa è una stagione particolare ma quando accadono queste cose c'è solo un responsabile: il sottoscritto. Spero di venirne fuori, così farò tesoro di questi errori".



"Lungi da me scaricare la colpa sugli ultrà, ma quella attività non ha aiutato la squadra" ha in seguito specificato Preziosi in riferimento all'accensione dei fumogeni che ha portato alla sospensione per tre minuti della gara con il Chievo quando il Genoa era ancora in vantaggio. Poi sono venuti i due gol della rimonta vincente del Chievo. "Volete far sentire l'appoggio alla squadra? Allora fatelo prima ma durante la partita cosa significava? Forse quello era il momento di stare tutti assieme. La rimonta del Chievo? Probabilmente i nostri sono entrati convinti di gestire la partita".



"I tifosi devono capire che in questo momento siamo fragili, ed è colpa mia che ho fatto una squadra scellerata con ragazzi che non hanno gli attributi - ha concluso Preziosi -. Quello che hanno fatto i tifosi è stato inutile a meno che non ci sia qualcosa dietro e qualche sospetto ce l'ho. Sicuramente è stata una contestazione ma anche una forma di alcuni tifosi per affermare la propria esistenza. Non è questa la colpa principale perché una squadra coi nervi saldi non si comporta così, però sicuramente hanno contribuito".