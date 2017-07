Genoa-Preziosi, la cessione slitta a settembre

Enrico Preziosi resterà il presidente del Genoa almeno per un altro mese e mezzo. Dopo aver annunciato l'imminente cessione del club a un gruppo di investitori mai resi noti, il patron continuerà a essere il numero uno rossoblù all'inizio di questa stagione.



A comunicare lo slittamento della trattativa per la cessione del Genoa sono stati gli studi legali Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Clifford Chance, su indicazione e per conto rispettivamente di Fingiochi e Sri group presieduta da Giulio Gallazzi pur sottolineando che "le trattative volte alla cessione del Genoa Cfc proseguono".



La "possibile definizione" dei documenti contrattuali avverrà solo "successivamente alla chiusura del periodo di calciomercato estivo" per favorire - si legge nella nota congiunta - "la positiva conclusione della campagna acquisti/cessioni fissando le poste patrimoniali con migliore precisione e di permettere all'attuale gestione di potersi focalizzare sull'imminente inizio ufficiale della stagione sportiva".