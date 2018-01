Genoa, Preziosi: "Juve? L'arbitraggio non mi è piaciuto"

Marco Di Bello, arbitro di Juventus-Genoa, è finito sotto accusa per la direzione di gara dello Stadium. A sottlineare gli errori del fischietto pugliese ci ha pensato anche Enrizo Preziosi, presidente rossoblù: "Abbiamo fatto un primo tempo non eccezionale, nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosa ma abbiamo creato poche occasioni - ha detto il patron ligure all'indomani della sconfitta - L'arbitraggio non m è piaciuto. Ad esempio non ho capito la gestione dei cartellini, come quello a Perin, o alcuni interventi, come quello su Izzo, non sanzionati".



Preziosi ha poi parlato di altri argomenti, dal mercato, allo stadio. "Ho incontrato Criscito, gli ho parlato, mi farebbe piacere se venisse al Genoa, magari già gennaio. Poi vedremo. Pereira lo conoscevamo e sapevamo il suo valore, Medeiros è un buon Iago Falque. Ci darà soddisfazioni. Lo stadio? Il sindaco ci ha illustrato l'attuale situazione e quindi ci dovremo mettere d'accordo io e Ferrero per fare un'offerta. Penso che entro quattro mesi dovremmo riuscire a chiudere tutta l'operazione"