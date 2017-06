Genoa, Preziosi: "Il Torino ha promesso soldi ai giocatori, ci voleva in B"

Enrico Preziosi è un fiume in piena. Il presidente del Genoa, dopo aver conquistato la salvezza, va all'attacco ai microfoni di Telenord: "Il Torino è venuto a Genova con tutta la società per dare un segnale alla squadra, volevano mandarci in B addirittura promettendo un premio economico ai calciatori. Invece li abbiamo annichiliti, non hanno tirato in porta una volta su azione. Non voglio fare insinuazioni ma nell’anno in cui la Sampdoria è andata in B il Genoa non ha fatto sconti a nessuno in casa: abbiamo battuto tutte le pericolanti, anche con risultati eclatanti".



Il numero 1 rossoblù non nasconde di aver temuto di finire in serie B: "Ho avuto tanta paura di retrocedere, ho tirato un grosso sospiro di sollievo. Dopo aver fatto tanti punti nel girone d’andata era impensabile trovarsi in una posizione così bassa. Eravamo troppo tranquilli e abbiamo dato un segnale sbagliato nel vedere tanti giocatori; poi ci sono stati tanti infortuni e la squalifica di Izzo (spero che gli tolgano anche i restanti sei mesi di pena). Un’annata così disgraziata credo sarà irripetibile: non mi sono mai arreso e i ragazzi lo sapevano. Io sono il massimo responsabile ma non di ogni evento: Perin non l’ho infortunato io, nemmeno Veloso".



Preziosi si sofferma sui movimenti di mercato lasciandosi andare a valutazioni tecniche sui singoli: "Il gruppo non si è sfaldato, mi arrabbio quanto sento dire il contrario. Il nostro errore è la cessione di Rincon, anche se in quel momento entrambi non avevamo la voglia di rinnovare: ora percepisce due milioni netti alla Juve, qui doveva accontentarsi di 700mila. Hiljemark è arrivato un pò in ritardo. Non ho fatto plusvalenze: abbiamo speso 16/17 mln a fronte dei 20 incassati. Ocampos è un pasticcione, perdevamo tutte le ripartenze per lui: lo sa anche Juric questo. Taarabt ha delle qualità che non hanno nulla a che vedere con questa rosa ma non posso fare lo psicologo ogni settimana".



Infine nessun dubbio sulla conferma di Juric: "Non c’era niente da decidere, è stato un pranzo tranquillo per chiarirci le idee e guardare al futuro. Lui sa esattamente cosa voglio da lui, e viceversa. Avanti con lui anche nel 2017-2018".