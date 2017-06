Genoa, Preziosi: "Il Milan ora non può permettersi Simeone"

Come al solito è stata una sessione di mercato spumeggiante per Enrico Preziosi e il suo Genoa, ma già si va oltre: per esempio si parla dell'interesse del Milan per Giovanni Simeone. Ma il presidente rossoblù stoppa l'idea con una battuta: "Anche Galliani sa che non può spendere 30 milioni di euro fino a quando non ci sarà il closing, infatti queste voci sono pure invenzioni. Lui è un grande ragazzo, con la 'garra' del padre, era giusto pagare i 2,1 milioni investiti per detenere il 100% del suo cartellino, prima eravamo al 35%".



Pavoletti e Rincon sono state due cessioni eccellenti, ma Preziosi non è d'accordo: "Non erano più quelli dell'anno passato. Infatti Leonardo non trova spazio neanche al Napoli mentre Tomàs probabilmiente voleva cambiare aria ma comunque pure lui era diverso". Infine su Taarabt e Morosini: "Adel deve solo capire che ha una grande carriera davanti, se vuole fa grandi cose con naturalezza. Leonardo me l'hanno chiesto con insistenza ma crediamo in lui".