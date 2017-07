Genoa, Preziosi: "Ho venduto il club, non sarò più il presidente"

Alla fine Enrico Preziosi ha mollato davvero: "Ho ceduto la società. Le firme arriveranno entro questa settimana o all'inizio della prossima. Dalla prossima intervista non sarò più il presidente del Genoa". L'annuncio l'ha dato in un emittente locale: dopo le contestazioni degli ultimi mesi, dunque, il patron ha gettato la spugna.



Si chiude un'era lunga 14 anni: Preziosi acquistò il Genoa nell'estate del 2003, quando il club era in Serie C1 e l'ha riportato in A nel 2007. La fallimentare seconda parte dell'ultima stagione, quando i liguri hanno rischiato la retrocessione dopo le cessioni di Pavoletti, Rincon e Ocampos, ha scatenato la rabbia dei tifosi che hanno chiesto la testa del patron.



Ancora ignoti i nomi degli acquirenti: solo 24 ore fa Preziosi con un comunicato rispondeva agli ultrà spiegando che non si sarebbe "fatto condizionare". Alla fine, però, è andato via davvero.