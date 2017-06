Genoa, Preziosi è una furia: "Irrati è matto, ha bisogno di riposo"

Il Genoa, rimasto in 9 per le espulsioni nella ripresa di Edenilson e Pandev, si fa raggiungere dal Pescara sull'1-1 e a fine gara, anche per altre decisioni del direttore di gara Irrati, esplode l'ira del presidente rossoblu Enrico Preziosi: "Quello è un matto. Posso comprendere un errore, non una cosa sistematica così" ha detto Preziosi a Premium Sport.

Parole forti, che dimostrano la rabbia del presidente davanti a delle scelte che secondo lui hanno condizionato l'andamento del match: "C'è un rigore e un un'espulsione al primo minuto che nessuno ha visto, ma cosa ci vengono a fare in 6? - esordisce Preziosi - Ho chiesto spiegazioni a Irrati ma non me le ha date. Non è tanto l'errore, è tutto l'atteggiamento che è sbagliato. La partita al secondo minuto era già finita, impossibile non vedere la mano. Poi nel secondo tempo un atteggiamento punitivo nei nostri confronti assurdo. Se vogliono tenere il Pescara in Serie A bisogna che i punti li faccia sul campo, una volta col Sassuolo vince a tavolino, poi anche il Torino è rimasto in 9. Un arbitraggio inspiegabile, scandaloso, forse Irrati ha bisogno di riposare, ma tanto però".

LA RISPOSTA DI SEBASTIANI: "L'ARBITRO NON HA SBAGLIATO"