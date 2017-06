Genoa, Preziosi: "Bisogna giocare in contemporanea: intervenga la Figc"

Enrico Preziosi invoca la contemporaneità nella penultima giornata del campionato. "Se voi siete la Juve e sapete già di aver vinto lo Scudetto, perché Roma e Napoli non fanno tre punti il sabato, la domenica fate giocare Higuain contro il Crotone rischiando che s’infortuni prima della finale di Champions?" sottolinea il presidente del Genoa.



Preziosi nello specifico spiega alla Gazzetta dello Sport: "Io non contesto nulla, ma pongo solo in evidenza un problema. Roma e Napoli sono ancora in lotta per lo Scudetto, oltre che per il secondo posto. Logica vuole che giochino in contemporanea con la Juventus e tra loro per garantire la regolarità del campionato. La Federazione può intervenire per garantire la regolarità. Il presidente Carlo Tavecchio ha già ricevuto un’istanza nostra e dell’Empoli e può intervenire in tal senso. Io me lo auguro per il bene di tutte le 20 squadre di A, non solo per il Genoa".



Il n.1 rosoblù si rivolge direttamente a una delle dirette concorrenti nella corsa alla salvezza: "È un discorso su cui dovrebbe essere d’accordo anche il Crotone: se Roma e Napoli vinceranno sabato, i bianconeri giocheranno con la pressione di avere appena uno e due punti di vantaggio sulle inseguitrici. Cosa hanno i calabresi da temere dalla contemporaneità? Hanno fatto una grandissima rimonta, nelle ultime settimane hanno fatto più punti della Juve stessa…".



"So bene che la Juventus è una società seria ed entrerà sempre in campo per vincere, a prescindere dalla situazione di classifica. Il mio dubbio non è certo sull’impegno, ma sulla competitività. Affrontare una Juve già sicura dello Scudetto e con una finale davanti è diverso che farlo in altre condizioni. È ovvio che Allegri sarà portato a risparmiare inutili fatiche ai suoi giocatori più importanti, se il tricolore è già assegnato" conclude Preziosi.