Genoa, Pinilla squalificato 5 giornate: ha insultato e colpito l'arbitro

Stangata prevedibile su Mauricio Pinilla. L'attaccante del Genoa è stato punito con 5 giornate di squalifica dopo la sua espulsione al 14' del secondo tempo della sfida contro l'Atalanta.



Come si legge sul comunicato della Lega, il giudice sportivo ha sanzionato il cileno per un turno per la quinta ammonizione in campionato, mentre gli altri quattro turni sono dovuti al suo comportamento immediatamente successivo che gli è costato l'espulsione diretta: "Al 14° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione - si legge - ha proferito espressione ingiuriosa accompagnata da un gesto eloquente e plateale del braccio nei confronti del direttore di gara, nonché, successivamente alla notifica dell'espulsione, si è avvicinato all'arbitro con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, trattenuto a stento da compagni e avversari, colpendo il medesimo con schiaffi sul braccio e sulla mano destra e rivolgendogli altresì espressioni minacciose".



Pinilla salterà così oltre la metà delle gare che restano: il Genoa non lo avrà contro Udinese, Lazio, Juventus, Chievo e Inter.